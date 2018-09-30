Mamak Kültür Merkezi'nden devlet konservatuarına

ANKARA'da Mamak Kültür Merkezi (MKM) Konservatuarı’nda eğitim gören 12 genç, devlet konservatuarına yerleşmeye hak kazandı. MKM kursları ve konservatuarda başarılı olan birçok öğrenci de sınav sonuçlarının açıklanmasıyla çeşitli üniversitelerin müzik öğretmenliği ve tiyatro bölümlerine yerleşti.

Mamak Belediyesi, gençlerin hayallerine kavuşmasına yardımcı oluyor. Mamak Kültür Merkezi Konservatuarı’nda geleceğin sanatçılarını yetiştirmeye devam eden belediye, verilen kaliteli sanat eğitimi sayesinde her yıl çeşitli üniversiteler ve devlet konservatuarlarına öğrenci yerleştirme iddiasını başarıyla sürdürüyor. Genç yeteneklere başarı dileyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Öğrencilerimiz, MKM kurslarımız ve konservatuar kurslarımıza gelerek aldıkları eğitimlerin ardından büyük başarılara imza atarak, bizleri gururlandırdılar. Bir eğitim yuvası olan kurslarımızda sanatın tüm dallarına yer vererek gençlerimizi yetiştiriyoruz. Yolları açık olsun, başarılar diliyorum" dedi.

Öğrencilerden Sinan Çelik Trakya Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü, Ayşegül Özkan, Ayça Güler Seki, Yavuz Selim Başkale, Sevcan Erdal,Elifnur İnce ve Çiğdem Kaya Muniroğlu Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı, İrem Ekinci Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü, Ilgın Aksoy Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Özlem Taşlıca Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi, Sevgi Doğan Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Mihriban Başara da Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü kazandı.

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