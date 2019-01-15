Mamak Kültür Merkezi eğitimlerini sürdürüyor

ANKARA, () - MAMAK Kültür Merkezi (MKM) tiyatro, söyleşi, konferans gibi etkinliklere ev sahipliği yaparak vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

MKM, konservatuvar ve Türk Halk Müziği Bölümü'nde eğitim gören kursiyerlere teorik ve uygulamalı çalışmalar, ses ve çalgı dallarında icracılığa yönelik eğitimler, nota, solfej, repertuar ve uygulama, nazariyat, bağlama, halk bilimi, edebiyat, diksiyon, iletişim ve halk oyunları dersleri veriliyor. Konservatuvarın Türk Sanat Müziği Bölümünde ise, nota, solfej, şan dersleri, ud, nazariyat, halk bilimi, diksiyon, iletişim ve halk oyunları eğitimi veriliyor. MKM Konservatuvarı, tiyatro bölümünde de teorik ve uygulamalı çalışmaları ile ses eğitimi, diksiyon, beden dili, fonetik ve drama alanında kursiyerlerini yetiştiriyor. Alt yapı, üst yapı, sosyal mekânlar, park ve bahçe gibi alanlarda başarılı çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, sosyal ve kültürel alanlarda da Mamak’ı bir adım öne taşıdıklarını kaydetti. Sanatın her dalını desteklerini belirten Başkan Akgül, sanat ve sanatçı misyonunu öne çıkaran faaliyetleri desteklediklerini söyledi.

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