Mamak dalya dedi

MAMAK Belediyesi Basketbol Takımı evinde ağırladığı Manisa Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı'nı 102-76 mağlup etti.Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, boyalı alanda bulduğu sayılarla ilk çeyreği dengede götüren Yeşil-Beyazlılar bu periyodu 23-22 önde kapattı. İkinci çeyrekte farkı çift haneler çıkartan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı devreye 46-35 önde girdi. Üçüncü çeyrekte üçlüklerle arayı açan Yeşil-Beyazlılar farkı 17 sayıya kadar çıkardı. Son periyotta ise rakibine pota altında geçit vermeyen Yeşil-Beyazlılar karşılaşmadan 102-76 galip ayrıldı. Maçta yüzde 54 üçlük isabeti ile oynayan Yeşil-Beyazlılar sahasında oynadığı son iki maçta yüz sayı üzerine de çıkmayı başardı.

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