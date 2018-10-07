Mamak Belediyesinden uygulamalı eğitim

ANKARA,()-MAMAK Belediyesi çalışanlarına yönelik yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

Mamak Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından organize edilen tatbikatta, olası bir durumda gerçekleşecek yangında araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağı anlatıldı. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde, temsili çıkarılan yangın ile ilk etapta yangına nasıl müdahale edileceği, dumandan etkilenilmesi sonrası kurtarma ekipleri tarafından gerekli müdahalenin nasıl yapılacağı, yangın anında meydana gelebilecek yaralanmalar ve yapılması gereken ilk müdahaleler hakkında personele bilgiler verildi.



HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR



Yangına donanımlı bir şekilde müdahale edilmesinin hayati önem taşıdığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Hizmet içi eğitimlere çok önem veriyoruz. Düzenlediğimiz eğitimler ile çalışanlarımızın hem bilgilerini taze tutuyor hem de en kısa sürede neler yapabileceklerini uygulamalı gösteriyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI