Mamak Belediyesi’nde yüzme havuzunun bakımı tamamlandı

ANKARA, () - MAMAK Belediyesi yüzme havuzlarında gerekli bakım, onarım ve çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlandı.

Yüzme havuzlarında önceliğin hijyen olduğunu vurgulayan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, binlerce kişinin yararlandığı havuzda ilk kriterin sağlık, hijyen ve güvenlik olduğunu söyledi. Havuzun kış konseptinden çıkarılıp yaz sezona uygun hale getirildiğini belirten Başkan Akgül, ”Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı havuzda sağlığa büyük özen gösteriyor, bu konunun hassasiyetle üzerinde duruyoruz” dedi.

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