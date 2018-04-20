ANKARA,()-MAMAK Belediyesi, vergi mükelleflerini uyardı. Emlak ve iş yerlerinden alınan çevre temizlik vergilerinin 2018 yılına ait birinci taksiti ödeme süresi 31 Mayıs Perşembe günü sona eriyor.

Vatandaşların herhangi bir cezai işlemle karşı karşıya kalmamaları için Mamak Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü'ne bağlı vezneler 31 Mayıs tarihine kadar haftanın yedi günü çalışacak. Vatandaşların bir cezai işlemle ve yoğunlukla karşılaşmaması için ödemelerini son güne bırakmamaları tavsiyesinde bulunan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Mükellefimizin rahatlıkla vergilerini yatıracakları ortam hazırlanmıştır. Yatırılan vergilerin her kuruşu hizmet olarak Mamaklılara geri dönüyor" dedi.

TAHSİLAT BİRİMLERİ HAFTA SONU DA HİZMET VERECEK

Vatandaşların vergilerini cezalı ödememeleri için gerekli bütün önlemleri alan belediye, büyük ödeme kolaylıkları sağlıyor. www.mamak.bel.tr adresinden zahmetsizce ve online vergi ödeme imkanı sunulurken vergi borçları,belediyenin tahsilat vezneleri ile Mamak Kültür Merkezi’nde, Necip Fazıl Kültür Merkezi, Kutludüğün ve Lalahan’da bulunan tahsilat veznelerine yatırılabilecek.Online hizmet ve veznelerin yanı sıra emlak vergisi ödemeleri 210374 numaralı posta çeki numarasından da ödenebilecek. Belediye tahsilat birimleri de 31 Mayıs Perşembe gününe kadar, hafta sonları ise 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

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