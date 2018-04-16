Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu'na, talep her geçen gün artıyor

ANKARA, () – MAMAK Belediyesi Sayokan Topluluğu'na, 110 yeni kayıtın yapıldığı ve aktif olarak eğitim alan kursiyer sayısının 450’ye ulaştığı belirtildi.

Dünyada Türklerin tescilli tek Türk Savaş Sanatı olan Sayokan’a olan ilgi her geçen gün artıyor. Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde haftanın 6 günü eğitim alan kursiyerler hem milli sporumuzu öğreniyor, hem de kötü alışkanlıklardan uzak durarak, sporu yaşam biçimi edinmiş kişilerle yeni dostluklar kuruyorlar.

SAYOKAN SOSYALLEŞMENİN ANAHTARI

Sayokan’ı sadece bir spor branşı olarak görmenin doğru olmadığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Kültürümüzün temel dinamikleriyle harmanlanan Sayokan sporu aynı zamanda hem sağlıklı ve dinç kalmanın hem de sosyalleşmenin anahtarıdır” dedi.

DERSLER ÜCRETSİZ

Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu'nda dersler pazartesi günleri hariç haftada altı gün yapılıyor. Ders saatleri hafta içi 19:00 - 21:00 arası hafta sonu 14:00-16:00 arası yapılıyor. 450 aktif sporcusu bulunan Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu'nda dersleri tamamen ücretsiz olarak veriliyor.

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