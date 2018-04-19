Mamak Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi verildi

ANKARA, () - MAMAK Belediyesi, Türk Kızılay’ı Derneği Mamak Şube Başkanlığı işbirliği ile belediye çalışanlarına yönelik ilk yardım eğitimi verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Temel İlk Yardım Eğitmeni Murat Azgın tarafından verilen eğitim kapsamında personele genel ilk yardım bilgileri, yaşam belirtileri, solunum yolu tıkanıklığı, göğüs ağrısı, kanamalar, şeker koması, kırık, çıkık, burkulmalar, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları, hasta ve yaralı taşıma gibi konularda yapılması ve yapılmaması gerekenler anlatıldı.

Eğitim boyunca pratik bilgilerin yanı sıra cansız mankenler üzerinde uygulamaların da yaptırılması personelin derse etkin katılımını sağladı. Türk Kızılay’ı yetkilileri tarafından 3 yıl önce ilk yardım eğitimi alan 34 belediye çalışanının mevcut ilk yardım sertifikaları da yenilendi.

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