Mamak Belediyesi Küçük Erkek Basketbol Takımı eleme turlarına kaldı

ANKARA, () - ANKARA U-14 Küçük Erkekler Ligi’nde mücadele eden Mamak Belediyesi U-14 Küçük Erkek Basketbol Takımı, bulunduğu grubu başarıyla tamamlayarak eleme turlarına çıkmaya hak kazandı.

Yeşil-Beyazlılar ilk eleme maçını Çankaya Üniversitesi U-14 Küçük Erkek Basketbol Takımı ile yapacak. Mamak Belediyesi Basketbol Takımları’nın her yaş kategorisinde başarılı sonuçlar aldığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bunun temelinde sistemli alt yapı ve tesisleşme yatıyor. Nitekim alınan sonuçlardan da bu ortaya çıkıyor. Geçen yıl elde ettiğimiz önemli şampiyonlukların, bu yıl her kategoride gerçekleşeceğine inancım tam. Küçük Erkek Basketbol Takımımızı tebrik ediyor, eleme turlarında başarılar diliyorum” dedi.

FOTOĞRAFLI