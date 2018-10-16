Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı sezona hızlı başladı

ANKARA, () - MAMAK Belediyesi Genç Basketbol Takımı, ligde oynadığı iki maçı kazanarak sezona hızlı başladı.

Ankara U-18 Genç Erkekler Basketbol Ligi 1’inci kümede mücadele eden Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, ligde oynadığı maçlarla sezona hızlı başladı. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda şampiyonluğun en büyük favorisi olduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Gelen başarılı sonuçlar ile gençlerimiz grubunda liderliğini sürdürüyor. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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