Mamak Belediyesi Basketbol Takımı’ndan son saniyede galibiyet geldi

ANKARA, () - MAMAK Belediyesi Basketbol Takımı, Artvin Belediyesi karşısında sahadan 85-84 galip ayrıldı.

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı’nda Neal 35 sayı, 5 ribaund, 8 asistle, Erkan Yılmaz 14 sayı, 10 ribaund, 2 asistle ve Lee Jr 14 sayı, 11 ribaundla galibiyette etkili rol oynadı. İlk periyotta Lee Jr, Sercan Engin, Neal, Erkan Yılmaz ve Alican Güney beşiyle başlayan Yeşil-Beyazlılar, Lee Jr etkili ribauntları ile rakibine pota altında geçit vermezken, Artvin Belediyesi kısa sürede dengeyi sağlayarak ilk çeyrekte 21-21 beraberliği yakalamayı başardı. Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci çeyrekte rakibin dış atışlarına pota altında bulduğu sayılarla cevap veren Yeşil-Beyazlılar bu periyotta da dengeyi bozamadı. Takımlar soyunma odalarına 36-36 beraberlikle gitti. Üstünlüğün sürekli el değiştirmeye devam ettiği üçüncü çeyrek sonunda da eşitlik bozulmadı. Serbest atışları sayıya çevirerek öne geçen Yeşil-Beyazlılar beraberlik serisini bozarak sahadan 85-84 galibiyetle ayrıldı.

FOTOĞRAFLI