Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, turnuvaya farkla başladı

ANKARA, () - MAMAK Belediyesi Basketbol Takımı Afyon’da düzenlenen TBL Federasyon Kupası’na farkla başladı. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu’nda oynanan kupanın ilk maçında, Düzce Belediye Sporu 72-57 mağlup eden Yeşil-Beyazlılar’da Neal 32 sayı, Lee Jr 15 sayı, 10 ribaundla galibiyette öne çıkan isimler oldu.

TBL mücadele edecek 16 takımın katıldığı turnuvaya galibiyetle başlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı’nın grubunda ise, Düzce Belediye Spor, Ankara DSİ ve Artvin Belediye Spor bulunuyor. İlk periyodun karşılıklı sayılarla başladığı maçta denge bozulmazken, ikinci çeyrek ise Düzce Belediye Spor’un 36-32 üstünlüğüyle kapandı. Üçüncü çeyreğe daha baskılı başlayan Yeşil-Beyazlılar, pota altında bulduğu başarılı sayılarla farkı kapatarak 48-46 öne geçmesini bildi. Son periyotta ise, savunmasının yanı sıra hücumda da etkili olan Yeşil-Beyazlılar, farkı açmaya başladı. Erkan Yılmaz'la iyi bir seri yakalayan Mamak, farkı çift hanelere kadar çıkartarak karşılaşmadan 72-57 galibiyetle ayrıldı.

‘GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK’

Grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek finale yükselen takımlardan biri olacaklarına inandığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Turnuvaya kulübümüzün adına yakışır güzel bir başlangıç yaptık. Hedefimiz güzel ve başarılı bir sezon geçirmek” dedi.

Grup maçlarının tamamlanmasının ardından, gruplarında ilk iki sırayı alan ekipler, 27 Eylül'de oynanacak çeyrek final turuna yükselecek. Turnuvada yarı final maçları 28 Eylül'de, final maçı ise, 30 Eylül'de oynanacak.

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