Mamak Belediyesi Basketbol Takımı sezon öncesi moral depoladı

ANKARA, () - MAMAK Belediyesi Basketbol Takımı, çıktığı hazırlık maçında rakibi OGM Ormanspor'u sahasında 60-56 yenerek sezon öncesi moral depoladı.

İlk periyotta pota altında sayı bulan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı bu çeyreği 20-10 önde kapattı. Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci periyot ise, 36-30 Yeşil-Beyazlılar’n üstünlüğü ile sonlandı. 3’üncü periyotta ise, OGM Ormanspor farkı 2 sayıya kadar düşürerek son çeyreğe 48-46 geride girdi. Kıyasıya çekişmenin yaşandığı son çeyrekte ise başarılı atışlarla rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Yeşil-Beyazlılar sahadan 60-56 galip ayrıldı. Türkiye Basketbol Ligi’ne (TBL) hazır olduklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Yeni sezon ve yeni lig için potansiyeli yüksek bir takım oluşturduk. Hazırlık maçında da TBL’nde ter döken bir takımı yenerek iyi bir takım kurduğumuzu gösterdik. Bu özgüven ile galibiyetler devam gelecektir” dedi.

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