Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Play-Off’a veda etti

ANKARA, () - TÜRKİYE Basketbol 2’nci ligini ilk 8 içinde tamamlayarak Play-Off’lara katılmaya hak kazanan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, eleme maçının rövaşında Bornova Belediye Sporu evinde konuk etti.

İzmir'de ev sahibine konuk olduğu ilk maçı kaybederek sahaya handikapla çıkan Yeşil- Beyazlılar, Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda oynanan maçta son periyotta öne geçse de 69-73 mağlup oldu. Binlerce taraftarın desteklediği maçta, Yeşil-Beyazlıların performansı ayakta alkışlandı.

HEYECAN SON ANA KADAR DEVAM ETTİ

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk periyodu 13-15 biterken, rakip Bornova Belediye Spor soyunma odasına 26-41 gibi farklı skorla gitti. 3’üncü periyotta taraftarının desteği ile fırtına gibi başlayan Mamak Belediyesi farkı 6 sayıya kadar indirdi. Heyecan dolu geçen son periyotta ise, Yeşil- Beyazlılar öne geçmesine rağmen sahadan 69-73 mağlup ayrıldı.

Basketbolun her kategorisinde başarılı bir sezon geçirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Sporda kazanmak kadar kaybetmekte var. Basketbolda bu sezon küçük erkekler ve A Takımımız play-off da oynama başarısı elde ederken, genç takımımızda Ankara Şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı” dedi.

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