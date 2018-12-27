Mamak Belediyesi Basketbol Takımı oyuncuları bilim merkezini gezdi

ANKARA, () - TÜRKİYE Basketbol Ligi’nde mücadele eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı oyuncuları, Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’ni gezdi.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül tarafından düzenlenen gezide Yeşil-Beyazlılar robotik kodlamadan, astronotların uzaydaki yaşamlarına, gezegenlerin oluşum süreçlerinden eski uygarlıkların bilimsel çalışmalarına kadar birçok konu hakkında bilgi aldı. Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’ne sadece Mamak’tan değil Ankara dışından da birçok ziyaretçinin geldiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bugün ise bu özel adreste basketbol takımımızın her daim yanında olan taraftarlarımızı ağırladık. Takımımız için verdikleri desteği karşılıksız bırakmayarak onların evren hakkında merak ettikleri birçok soruya cevap bulmalarına, kodlama, robotik, mekanik ve elektronik eğitimlerin nasıl yapıldığını yerinde görmelerine vesile olduk” dedi.

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