Mamak Belediyesi Basketbol Takımı finale yükseldi

ANKARA, () - TÜRKİYE Basketbol Ligi Federasyon Kupası çeyrek final maçında Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, OGM Ormanspor'u 82-70 yenerek yarı finale yükseldi.

Prof Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu’nda oynanan maçta rakibine üstünlük kurmakta zorlanan Yeşil-Beyazlılar, son çeyrekte gösterdiği performansla farkı çift hanelere çıkartarak sahadan galip ayrılmasını bildi. Mamak’ta maça damga vuran Neal 25 sayı ile oynarken, Erkan Yılmaz 16 sayı ve Efe Beşok ise 13 sayıyla istatistiklerde öne çıkan isimler oldu.

3 PERİYOT DENGEDE GİTTİ

Karşılaşmaya üç sayı çizgisinden hızlı başlayan Yeşil- Beyazlılar dengeli geçen ilk çeyreği 20-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Efe Beşok'la arka arkaya üçlükleri kaydeden Yeşil-Beyazlılar farkı 6 sayıya kadar çıkardı. Farkın açılmasına izin vermeyen OGM Ormanspor skora çok geçmeden tekrar dengeyi getirdi. Kaptan Sercan Ergin'le boyalı alanı iyi kullanarak bir seri yakalayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı çeyreğin ilk 5 dakikasını 34-26 önde tamamladı. Maçın kalan süresinde Ormanspor, farkı tekrar eriterek ikinci çeyreği 39-38 önde girmeyi başardı. Üçüncü çeyreğe ise üç sayı çizgisinden her iki ekip de yüzdeli başladı. Mamak Belediyesi Basketbol Takımı’ndan Erkan Yılmaz ve Efe Beşok ile kaydettiği üçlüklere Ormanspor’dan Şahin Ekmen ve Sercan Topçu ikilisinden cevap geldi. Savunmanın giderek sertleştiği karşılaşmada çeyreği 57-56 Ormanspor önde tamamladı.

SON ÇEYREK NEFES KESTİ

Son çeyreğin ilk hücumundan sayı ile dönen Yeşil-Beyazlılar tekrar öne geçti. Etkili savunma ve hücumlarıyla rakibini hata yapmaya zorlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, maçın bitimine 4 dakika kala Efe Beşok’un smacıyla farkı 7 sayıya kadar çıkardı. Son 90 saniye de ise, süreyi kullanmak için faul yapan OGM Ormanspor’un sert müdahaleleri teknik faullerle sonuçlandı. Serbest atışları iyi değerlendiren Yeşil-Beyazlılar sahadan 82-70 ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Mamak Belediyesi Basketbol Takımı’nın yarı finaldeki rakibi ise, Akhisar oldu.

‘HEDEFİMİZ YENİLGİSİZ ŞAMPİYON OLMAK’

Yeşil-Beyazlıları Afyon’da yalnız bırakmayan Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül tribünde yerini aldı. Akgül, “Son ana kadar maçı bırakmayarak sonuca ulaşmasını bildik. Çıktığımız dört maçtan da galibiyet elde ederek yarı finale yükseldik. Önümüzde final maçı için bir maç kaldı. Hedefimiz yenilgisiz şampiyon olmak” dedi.

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