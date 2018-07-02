Mamak Belediyesi Basketbol Kulübü yeni basketbolcu adaylarını arıyor

ANKARA, () - MAMAK Belediyesi Basketbol Kulübü geleceğin basketbolcu adaylarını arıyor. Altyapı seçmelerini ise, 28-29 Temmuz tarihlerinde saat 11.00 ve 16.00 arasında Mamak Belediyesi Spor Salonunda gerçekleştirecek.

Mamak Belediyesi Basketbol Takımının özellikle kurumsal yapısı, antrenör ekibi ve üst düzey çalışma imkanları ile Ankara basketboluna yeni bir hava kattığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Yapılacak seçmeler doğrultusunda kemik kadromuzu oluşturup, uzun soluklu başarıları ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz. Bu hedefimizi neticesinde ise Ankara’nın ve Türkiye’nin önde gelen kulüplerinden biri olmayı amaçlıyoruz” dedi.

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