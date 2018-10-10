Mamak Belediyesi 7 bin 21 iskan, 6 bin 401 ruhsat verdi

ANKARA, () – MAMAK Belediyesi, 6 bin 401 inşaat ruhsatı, 7 bin 21 iskân vererek ilçenin gelişimi ve dönüşümü için katkı sağlıyor.

Mamak Belediyesi ev ve işyeri sahiplerinin yüzünü güldürdü. 2009 yılından bu yana 6 bin 401 inşaat ruhsatı, 7 bin 21 iskân vererek gelişime katkı sağlıyor. İlçede yapılan yatırımların rakamlara yansıdığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Göreve geldiğimiz günden bugüne ilçemizi hak ettiği noktaya getirmek için çok çalıştık. Daha güzel daha yaşanabilir bir Mamak hayalimiz vardı, bunu gerçekleştirdik. Bugün geldiğimiz noktada artık Mamak yatırımcının tercih ettiği, istihdamın arttığı, ilçede yaşayanların yüzünün güldüğü bir yer oldu” dedi.

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