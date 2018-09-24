Mamak Belediye Konservatuvarı adaylarını seçti

ANKARA, () - MAMAK Belediye Konservatuvarı’na girmek isteyen 100 sanatçı adayı sınavı kazanmak için yeteneklerini sergiledi.

Mamak Kültür Merkezi’nde gerçekleşen seçmelerde adaylar, dans, şan dersleri gibi 3-4 aşamalı sınava girdi. Dört dalda gerçekleşen seçmelerde adaylar, usta sanatçıların karşısında müzikal yeteneklerini sergiledi. Mülakata gelen öğrencilerin sesleri, kabiliyetleri ve enstrüman çalanların yetenekleri değerlendirildi. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Halk Oyunları ve Tiyatro dallarında gerçekleşen sınavlarda 20 Tiyatro, 28 TSM, 18 Halk Oyunları ve 15 Türk Halk Müziği olmak üzere toplam 81 öğrenci konservatuvara girmeye hak kazandı.

Ayrıca, öğrenciler iki yıl süreyle Mamak Belediyesi Konservatuvarı’nda eğitim görecek. Başarılı öğrencilere verilecek iki yıllık eğitim ile Devlet Konservatuvarı’na gitmek isteyenlere de ön hazırlık yapmış olacak.

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