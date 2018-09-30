Mamak Belediye Başkanı Akgül: Esnafımızın gelir seviyesin artırmak için çalışıyoruz

MAMAK Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Belediyeler insan hayatının her alanında olmak durumundadır. Bizlerde bunun bilinci ile esnafımızın hizmet kalitesi ve gelir seviyesini artırmak için ilçede çeşitli çalışmalarda bulunuyoruz" dedi.

Otomobil Kiralamacıları Federasyonu Başkanı Asım Kızmaz, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ü makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Akgül, "İlçemizde bulunan gerek odalarımız gerekse federasyonlarımız ile sık sık bir araya gelerek çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bu görüşmeler neticesinde ise oluşan istek ve talepleri ortak akılla çözüme kavuşturmaya gayret ediyoruz" dedi.

Hayata geçen yatırımlarla Mamak'ta ticaret hacminin gün geçtikçe arttığını ifade eden Akgül, "Belediyeler insan hayatının her alanında olmak durumundadır. Bizlerde bunun bilinci ile esnafımızın hizmet kalitesi ve gelir seviyesini artırmak için ilçede çeşitli çalışmalarda bulunuyoruz" dedi.

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