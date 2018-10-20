Mamak Aile Merkezleri yeni dönem eğitimlerine başladı

ANKARA, () - MAMAK Belediyesi Aile Merkezleri, yoğun geçen kayıt sürecinin ardından yeni döneme merhaba dedi.

Aile Merkezleri, bu yılda sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleriyle, üyelerini kucaklamayı sürdürüyor. Mamak’ın sanatına, kültürüne ve istihdamına katkı sağlayan merkezlerde bu güne kadar yaklaşık 20 bin kursiyere eğitim verildi. Ev hanımları için adeta altın bilezik olan aile merkezleri aynı zamanda umut kapısı oluyor. Kurslarında el sanatlarıyla gelişim sağlayan kursiyerler, ürünlerini satarak, sipariş alarak para kazanıyor. Meslek edindirme anlamında aile merkezlerinin Türkiye’ye örnek olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Aile merkezlerimiz bu dönemde de talep edilen tüm alan ve meslek gruplarında faaliyette olacak. Tüm hanım kardeşlerimizi kayıt yaptırarak aile merkezlerimizin imkânlarından faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

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