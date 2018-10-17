Mama kaplarını minikler dolduracak

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - KONYAALTI Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden çocuklar, hayvanlar için mama yardımında bulundu. Merkez sorumluları ise çocuklara, sokak hayvanları için yaşadıkları bölgelee bırakmaları için mama ve su kabı hediye etti.

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 'Hayvanları Koruma Haftası' dolayısıyla kreşlerden gelen çocukları ağırladı. Köpek ve kedilerle zaman geçiren minikler, yanlarında getirdikleri mamaları merkez yönetimine teslim etti. Merkez yönetimi tarafından ise miniklere, evlerinin çevresinde yaşayan sokak hayvanlarına su ve mama verebilecekleri plastik mama kapları hediye edildi.

Bir yıl içinde düzenlenen etkinliklerde 2 binin üzerinde plastik mama kabı dağıttıklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Rehabilitasyon merkezi çalışanlarımızla birlikte yürüttüğümüz sokak hayvanları rehabilitasyon ve bakım çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Barınağımızda 300'ün üzerinde kedi ve köpek bulunuyor. Bize getirilen yaralı sokak hayvanlarının tedavilerini yapıyoruz. Vatandaşlar istedikleri taktirde bize başvurarak kedi veya köpek sahiplenebilirler" dedi.

Mama kabı projesinin oldukça ilgi çektiğini anlatan merkez müdürü Hasan Balık ise "Çeşitli yerlerde katıldığımız etkinliklerde ve bize yapılan ziyaretlerde mama kabı dağıtıyoruz. Vatandaşlarımızdan evlerinin önüne bu kapları koyarak içlerine mama ve su koymalarını istiyoruz. Yaz aylarında sıcaktan bunalan, kış aylarında ise soğukta titreyen sokakta yaşayan dostlarımıza destek olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI