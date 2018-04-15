Malkaralı iş kadını Güngör, Yunanistan'da market açtı

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde iş kadını ve Malkara Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Nurdan Altay Güngör, Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde ikinci süper marketini açtı.

Gümülcine'deki market açılışında Nurdan Atalay Güngör'ü Malkaralı başkanlar yalnız bırakmadı. Açılışa Malkara Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkan'ın yanı sıra Malkara Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ümran Bilgin, TSO yönetim kurulu üyesi Halil Salmanlı, Malkara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Ayaz ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye meclis üyeleri Afşin Turan, İbrahim Zilbastı ile dost ve sevenleri katıldı.

Başkanlar, iş kadını Nurdan Altay Güngör'e hayırlı olsun dileklerinde bulundu.



