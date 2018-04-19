Malkara’da minik öğrencilerden kardeş okula destek

TEKİRDAĞ'da Malkara Özel Kirazlı Bahçe Anaokulu, ‘Benim var onunda olsun’ projesi kapsamında seçtikleri Malkara Hacıilbey İlkokulu’na eğitim, oyuncak ve ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı yaptı.

Malkara Özel Kirazlı Bahçe Anaokulu Okul Müdürü Bahar Kiraz ve beraberindeki minik öğrenciler kardeş okul seçtikleri Hacıilbey İlkokulu’na gelerek burada eğitim ve öğretim gören anasınıfı öğrencilerine minik öğrenciler tarafından özel kolilerde hazırlanmış Mont, Ayakkabı oyuncak, Kıyafet, çikolata ve çeşitli hediyeler yardımında bulundu. Malkara Özel Kirazlı Bahçe Anaokulu Okul Müdürü Bahar Kiraz ve beraberindeki minik öğrenciler kardeş okul öğrencilerine hediye etmek üzere beraberinde getirdikleri hediyeleri Hacıilbeyİlkokulu Müdürü Nihan Yamaner ve Hacıilbey ilkokulu Anasınıfı öğretmeni Hilal Yıldız’a teslim etti. Minik öğrenciler paylaşmanın ve yardımlaşmanın çok güzel olduğunu ve kendilerine mutluluk verdiklerini söyleyip öğretmenlerine yeni projeler sunacaklarını ve bu proje kapsamında bazı etkinlikleri kardeş okul ile birlikte yapmayı planladıklarını söylediler.

Malkara Özel Kirazlı Bahçe Anaokulu Okul Müdürü Bahar Kiraz yaptığı açıklamada, “Bugünde kardeş okulumuz Hacıilbey ilkokulu öğrencileriyle beraberiz.Bu yıl daha değişik bir yardımda bulunarak, giysinin yanında çeşitli hediyeler getirdik. Öğrenci kardeşlerimize küçük de olsa yardımlarımız devam edecektir" dedi. Malkara Hacıilbey İlkokulu Müdürü Nihan Yamaner’de, Kardeş Okul Özel Kirazlı Bahçe Anaokulu yönetimine ve öğrencilerine teşekkür etti.