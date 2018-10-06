Malkara'da yanan ev kullanılamaz hale geldi

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Malkara'ın Hacıevhat Mahallesi Ardıç Sokak üzerinde bulunan Hüseyin M.'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar evden çıkan dumanları görmesiyle ilk müdahaleyi yaparak, durumu hemen Malkara Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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