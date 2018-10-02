Malkara'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 çocuk yaralı



Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),() -TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 çocuk yaralandı.

Kaza, Hayrabolu karayolu üzerindeki Şahin Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Malkara istikametine seyreden M.P., yönetimindeki 59 AAL 771 plakalı otomobil akaryakıt istasyonundan çıkan ve üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet ile çarpıştı. Kazada Motosiklet sürücüsü S.B. (14) ile arkasında oturan arkadaşı S.K. (12) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince yaralılar ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



