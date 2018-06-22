Malkara'da otomobille biçerdöver çarpıştı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ),()-TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Rusya uyruklu sürücünün kullandığı otomobil ile biçerdöverin çarpıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolunun Hereke kavşağında...

Malkara'da otomobille biçerdöver çarpıştı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ),()-TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Rusya uyruklu sürücünün kullandığı otomobil ile biçerdöverin çarpıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolunun Hereke kavşağında gece meydana geldi. Rusya uyruklu Koltsov Evgeny (40) idaresindeki O 773 KB 197 plakalı otomobil, Hereke Mahallesi yoluna girmek isteyen Hasan Sütlü idaresindeki 34 31 14-299 plakalı biçerdöver ile çarpıştı. Çarpışmada otomobilin ön tarafı hurdaya dönerken içinde bulunan sürücü Koltsov Evgeny ile yanındaki eşi şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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