Malkara'da kuşlar 30 mahalleyi elektriksiz bıraktı

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yüksek gerilim hattına takılan kartal ve karga, elektriklerin kesilmesine neden oldu.

Malkara'nın Gazibey Mahallesi'ndeki yüksek gerilim hattı tellerine bir karga ile Hereke Mahallesi mevkiinde bir kartal yüksek gerilim hattı tellerine takıldı. Yüksek gerilim hattına kısa devre yaptıran karga ile kartal, trafoda patlamaya neden oldu. Patlama üzerinde ilçe merkezi ve 30 mahallenin elektrikleri 3 saat süreyle kesildi.TREDAŞ ekiplerinin çalışması sonucu arızalar giderilerek, mahallelere enerji akışı sağlandı.



