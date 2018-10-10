Malkara'da kaza: 2 yaralı

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malkara-Şarköy karayolu kavşağında meydana geldi. Soner Y. (35) yönetimindeki 59 AT 954 plakalı otomobil ile kavşaktan Şarköy istikametine dönen olan Cezayir T.'nin (70) kullandığı 34 BB 5116 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesiyle gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yararlıların sağlık durumunun iyi olduğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

