Malkara'da fabrika yangını korkuttu

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bir lastik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen neden çıkan yangında alevler büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Malkara Organize Sanayi Bölgesi Adalar Caddesi üzerinde bir lastik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemen nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının haber vermesiyle olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara itfaiye ekipleri sevk edildi. İddiaya göre, fabrikadaki bir kazanın ısının yükselmesi nedeniyle çatıdaki strafor kaplı alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Çıkan yangının nedeni yapılacak olan incelemenin ardından belli olacağı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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