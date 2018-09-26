Malkara'da anız yangını korkuttu

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen anız yangını çevredeki fabrikalar ve GSM baz istasyonlarına sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü,

Malkara'nın Yeni Sanayi Sitesi yakınlarındaki Yolköprü mevkiindeki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle genişleyerek çevredeki fabrikalar ve GSM baz istasyonlarına tehdit altına aldı. Alevlere çevredeki vatandaşlar kazma kürekle müdahale ederken, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri çevredeki fabrika ve iş yerleri ile baz istasyonlarına sıçramadan güçlükle kontrol altına aldı. 10 dönüm alanda etkili olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

