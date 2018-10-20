Malkara'da 4 kişi mantardan zehirlendi

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, ormanlık alandan topladıkları mantarları yiyen 4 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Malkara'nın Karacahalil mahallesinde oturan İ.T., eşi Z.T. ve Çavuşköy Mahallesinde yaşayan arkadaş A.K. ile A.T. ormanlık alandan topladıkları mantarları yedikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Malkara Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Dört kişinin yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlendi. Tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.