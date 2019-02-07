Malezyalı öğrencilerden Vali Güzeloğlu'na ziyaret

DİCLE Üniversitesi'nin Erasmus Programı kapsamında Diyarbakır'a gelen Malezyalı öğrenciler, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret etti.

Erasmus Programı olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı kapsamında Dicle Üniversitesi'ne gelen Malezyalı öğrenciler, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret etti. Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Tanrıverdi, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Faruk Gökçe, Öğretim Üyesi Cihat Gündüz ile birlikte Vali Güzeloğlu'nu ziyaret eden öğrenciler, izlenimleri, edindikleri arkadaşlıklar ve kent hakkında görüşleri anlattı.

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