Maldan-Sarısu Göleti su tutumaya başladı

MANİSA Ovası'ındaki 810 dekar araziyi sulayacak Maldan-Sarısu Göleti'nin yüzde 95'i tamamlanarak, su tutulmaya başlandığı bildirildi. Manisa Sarısu deresi üzerine inşa edilen göletin gövde yüksekliği temelden 24 metre olacak ve 570 bin metreküp su tutacak.

Geçen yıl aşırı yağışlar nedeniyle gövdesi zarar gören Maldan-Sarısu Göleti'nde geri sayım başladı. 810 dekar araziyi modern sulama ile tanıştıracak projenin yüzde 95'lik bölümü bitirildi. 570 bin metreküp su tutacak Maldan-Sarısu Göleti ve Sulaması Projesi'nde şu ana kadar enerji temini, ulaşım yolları, dolusavak, enjeksiyon imalatları, gövde dolgusu ve sulama hattı inşaatları tamamlandı. Manisa Sarısu deresi üzerine inşa edilen göletin gövde yüksekliği temelden 24 metre olacak. Gölette su tutulmaya başlandı. Pompalar takılır takılmaz sulama hatlarına test amaçlı su verilmeye başlanacak. Göletin su tutmaya başlaması üreticileri sevindirirken, Manisa ovasına 2019 yaz sezonundan itibaren Maldan-Sarısu Göleti'nden su verilmesinin planlandığı bildirildi.

Maldan-Sarısu Göleti ve Sulaması Projesi, tamamlandığında hem bölgede ürün çeşitliliği yaratacak hem de üreticiye aynı tarladan birkaç kez hasat imkanı sağlayacak. Proje ayrıca sulama maliyetlerinin de düşmesine neden olacak; yeraltı suyu kullanımını azaltacak. Maldan-Sarısu Göleti ve Sulaması çiftçiye her yıl ortalama 908 bin lira ek gelir sağlayacak.

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