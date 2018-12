Malatya'ya yeni 'Şire Pazarı' çalışmaları 

BATTALGAZİ Belediye Başkanı AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Şire Pazarı esnafları ile bir araya geldi. Başkan Gürkan, Malatya'ya yakışır bir Şire Pazarı yapılması için talimat verdiğini söyledi.

AK Parti 23'üncü Dönem Amasya Milletvekili Akif Gülle ile Başkan Selahattin Gürkan, Şire Pazarı esnafları ile bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. Burada konuşan Şire Pazarı esnaflarından İdris Payza, "Başkanımız her kapısını çaldığımızda, kapıyı beklememize gerek bırakmadan her şeyi seferber etti. Çıktığı kutlu yolda da kendisine başarılar diliyoruz. Büyükşehirde de aynı özveriyi göstereceğine inanıyoruz. Başkanımızdaki tek temennimiz, Yeni Şire Pazarı'nın da inşallah kendisine nasip olacağını, çok daha fiziki yerlerde ağırlayacağımıza inanıyorum ve başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Gürkan ise, Malatya için Şire Pazarı'nın önemine dikkat çekerek, yeni bir Şire Pazarı yapılması için talimat verdiğini belirtti. Başkan Gürkan, "Talimatı verdim. Güzel bir yer yapılsın. Yani yazıhanesi ile sosyal tesisi ile. Dışarıdan gelen bir adam Şire Pazarı'nı rahatlıkla gezmeli. Silkelenmemiz lazım. Biz kendi doğrularımızla, kendi gerçeklerimizle yüzleşmediğimiz zaman, doğru yolu bulma şansımız yoktur" ifadelerini kullandı.

AK Parti esi Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti 23'üncü Dönem Amasya Milletvekili Akif Gülle'de, Malatya'nın yetiştirdiği insanlara dikkat çekerek, "Malatya'ya çok geldim. Ancak açık konuşuyorum, net söylüyorum, muhabbet bağlılık, dostluk ve kardeşliği en güzeli ve en nadidesini bu sabah gördüm. Dün bir yerde bir çınar ağacı gördüm Battalgazi'de. Ömrü çok uzun, 600- 700 yıllık bir çınar ağacı. Kuruyan dalları hemen kökünden yenisi bitiyor, o uzadıkça uzuyor, diğer taraftan büyüyen fidanları her tarafı dolduruyor. Çınar ağacının uzun ömürlü olması, çınar ağaçlarının köklerinin toprağın ta derinliğine inmesinden kaynaklanır. İnsanlarda Çınar ağacı gibidir. Köküne bağlı olur, tarihine bağlı olur, geçmişini unutmaz, milli ve manevi değerlerini korursa adeta çınar ağacı gibi büyür de büyür. Uzun ömürde devam eder gider. Malatya Türkiye'de bunun en güzel örneklerinden birisi. Malatya dediğin zaman akla her zaman o değişik anılar ve hikmetler yüklenir. İstiklal savaşımızın başkomutanlarından canı pahasına cephelerde savaşan İsmet İnönü bu topraklarda çıkan değerli bir komutandır. Merhum Turgut Özal bu topraklardan çıkan değerli insandır. Hüsnü Doğan, Recai Kutan saymakla bitiremediğimiz kadar insanlar bu bereketli topraklardan çıkmış ülkemize katkıları olmuştur. Merhum Hasan Celal Güzel'de buradan geçmiştir" dedi.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×