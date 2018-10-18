Malatya'ya 5 semt konağı kazandırıldı

MALATYA'da Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik kapsamında geleneksel konak mimarisiyle son 5 yılda Malatya'ya kazandırılan 5 semt konağı, bulundukları mahallelerin kültür- sanat merkezi oldu.

Yeşiltepe, Melekbaba, Salköprü, Özalper ve Çarmuzu-Kiltepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren 5 semt konağında çok sayıda sanatsal kurs ile kültürel etkinlikler gerçekleştiriliyor. Geleneksel konak mimarisine uygun olarak projelendirilen semt konaklarının her biri 300 metrekare ve 3 katlı olarak yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Semt Konakları'nda öğrencilere yönelik kursların yanı sıra kültürel ve sanatsal etkinliklerde gerçekleştirildiğini belirterek, "Semt Konaklarımızda mefruşat, çıpıt, kuaförlük, enstrüman kursları gibi farklı alanlarda kurslar açarak, hemşerilerimize mahallelerinde bu hizmeti veriyoruz. Özellikle bayanların yoğun ilgi gösterdiği kurslar sonunda çeşitli sergiler de düzenleniyor. İnsanımızı öğrenmeye, üretmeye, kendini geliştirmeye teşvik eden bu kurs faaliyetlerini çok anlamlı buluyorum" dedi.

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