Malatya'da 'Yunus Emre' tiyatrosuna ilgi

MALATYA Büyükşehir Belediyesi'nin daveti üzerine Malatya'ya gelen tiyatro ekibi, Yunus Emre'nin hayatını tek kişilik oyunla canlandırdı.

Avrupa Turnesi kapsamında birçok ülkede canlandırılan oyun Malatya'da Sanat Merkezi Salonu'nda seyirciyle buluşturuldu. Kıvanç Nalça'nın yüksek performansıyla canlandırılan 'Bir Meddah Hikâyesi Yunus', 'Bir Söz Söylemiş Hiçbir Söze Benzemez' alt başlığıyla kurgulandı. Esin Öner'in yönettiği oyun, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla sahnelendi. Oyunda, Tasavvuf Şiirinin en önemli temsilcisi olarak kabul edilen Yunus Emre'nin hayatı seyirciye aktarıldı. İki akşam sergilenen Yunus gösterimi, seyirciden büyük ilgi gördü.

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