Malatya'da yeni cezaevi inşaatında yangın

Taha AYHAN/DOĞANŞEHİR (Malatya), () - MALATYA'nın Doğanşehir İlçesi'ne yapımı devam eden cezaevinin içerisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İnşaat işçilerinin kaldığı odada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerine ilçeye bağlı Yolkoru mahallesinde yapılan bin 500 kişilik cezaevi inşaatında meydana geldi. İşçilerin bulunduğu odada bilinmeyen nedenle duman yükseldi. Çalışanların çabasıyla söndürülmeye çalışan yangın git gide büyüdü. Cezaevinde çıkan yangın kısa sürede tüm binaya yayılırken, itfaiye ekipleri tarafından söndürme ve soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye daire başkanlığına bağlı ekipler tarafından, söndürme çalışmaları devam ederken, çevrede herhangi bir duruma karşı 112 sağlık ve jandarma ekipleri hazır bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken yangınla ilgili soruşturma başlattıldı.

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