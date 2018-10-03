Malatya'da, 'Yapı ve Dekorasyon Fuarı' açıldı

MALATYA Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 'Yapı ve Dekorasyon Fuarı' kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ‘Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı'nın 6'ncısı törenle açıldı. Düzenlenen açılış törenine; Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Müftüsü Ümit Çimen, kurum ve kuruluş temsilcileri, oda başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı. Fuarın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Polat, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak yıl içerisinde 8 fuar gerçekleştirmekteyiz. Bu fuarlarımızdan bir tanesi de Yapı ve Dekorasyon Fuarıdır. Düzenlemiş olduğumuz fuarlarla Malatya'yı fuarlar kenti haline getirmek için çalışıyoruz. Malatya'mızın bütün paydaşları ile birlikte ilimizi ülkemizin marka şehirlerinden biri haline getirmek için çalışmaktayız. Malatya’da bir taraftar merkezi hükümetimiz hizmetlerini yaparken, diğer taraftan yerel yönetimler olarak başta Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz yapmış oldukları hizmet ve yatırımlarla Malatya’mızı şantiye haline getirdik" dedi.

Açılış konuşmalarından sonra yapılan duanın ardından 6'ncı Yapı ve Dekorasyon Fuarı açılarak, stantlar gezildi.

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