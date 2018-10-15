Malatya'da toz bulutu

MALATYA'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan toz bulutu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Toz bulutu ilçelerde de etkisini gösterdi.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için toz taşınımı uyarısında bulunuldu. Bölgenin batısında toz taşınımı dolayısıyla yaşanabilecek hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi. Araçların üzerlerinin toz katmanının sardığı kentte gökyüzü sarıya bürünürken, bazı vatandaşların aşırı toz nedeniyle zorlandığı görüldü.

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