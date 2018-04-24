Malatya'da toptancı deposunda yangın

MALATYA'da toptancı deposunda bilinmeyen nedenle çıkan yangın korkuttu.

Yangın, Hanımın Çiftliği Mahallesi Recai Kutan Caddesi üzerinde bulunan toptancı deposunda meydana geldi. Toptancı tarafından depo olarak kullanılan yerde henüz sebebi bilinmeyen nedenden yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye erleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kullanılamaz hale gelen depoda itfaiye ekipleri yangını çevredeki binalara sıçramadan söndürdü. İtfaiyenin müdahalesinin ardından kontrol altına alınan ve hasara yol açan yangının nedeni araştırılıyor.

Öte yandan çevredeki binalarda oturan vatandaşlarsa yangını korku dolu gözlerle izledi.

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