Malatya'da telefon kablosu hırsızlığına 3 gözaltı

MALATYA'da, telefon kablolarını çalmak isteyen 3 kişi jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Topraktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma ekipleri, telefon direklerinde bulunan kabloları kesmeye çalışan 3 şüpheliyi fark etti. Bölgeye giden ekipler; demir ve tel kesme makası ile birlikte 3 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

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