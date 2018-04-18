Malatya'da siyer dersi

MALATYA'da Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Medine Dönemi Siyer Derslerinin 16'ncısı gerçekleştirildi. Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın verdiği derste 'Rol Model Olarak Hz. Peygamber Nasıl Bir İnsandı?' konusu işlendi.

Sanat Merkezi Salonu'nda yapılan derse vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tanınmış Akademisyen ve halen Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, günümüzdeki bazı problemleri anlatarak, "Resulullah'a dayanmayan bir dinin İslam'la alakası yoktur. Onun için Allah'u Teala öyle buyuruyor; UsvetulHasene, en güzel örnek. Diyor ki; Onu örnek alın. Bugün paramparça olmuş olan İslam Dünyası, Resulullah'ı tanımadığı için ya da daha tehlikelisi tanıdığı halde inanmadığı için bu hale geldiler" dedi.

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