Malatya'da, 'Prestij Caddesi' çalışması

MALATYA Büyükşehir Belediyesi, Mıhlıdut Caddesinde prestij cadde çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi 1.8 kilometre uzunluğundaki Mıhlıdut Caddesi'nin 1 kilometrelik bölümünü Malatya'ya yakışır hale getirdi. Mıhlıdut Caddesinde çift taraflı yollar, geniş kaldırımlar, çift taraflı araç otoparkı, çift taraflı bisiklet yolları, dekoratif aydınlatma, ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, trafik akışının daha düzenli olması için kavşak çalışmaları da yaptı. Sinyalizasyon sisteminin montajı yapıldığı caddedeki çalışmalar 2 ay gibi kısa sürede tamamlandı. Cadde sakinleri ve bölge halkı, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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