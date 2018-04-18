Malatya'da kütüphane protokolü

MALATYA'da Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nü temsilen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında 'Malatya Yeni İl Halk Kütüphanesi' yapımı için imza protokolü düzenlendi.

İmza törenine Vali Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu katıldı. Yaklaşık 10 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek olan yeni kütüphanenin imza töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır, Malatya'nın geçmişten günümüze eğitime ve okumaya büyük önem veren bir il olduğunu belirterek, "Mevcut İl Halk Kütüphanesi hem fiziki açıdan yetersiz hem de ihtiyaçlara cevap veremeyecek bir konuma gelince, Malatya'mıza yeni bir kütüphane yapılması ihtiyaç haline geldi. Sayın Valimizin öncülüğünde yer tahsisi gerçekleştirilmişti. Yeni İl Halk Kütüphanesi için belirlenen yer; Büyükşehir Belediyemiz ile Sanat Merkezi arasında kalan alan. Büyükşehir Belediyesi olarak bu bölgede yapmış olduğumuz çalışmalarda bölgeyi Kültür Adası’na dönüştürmüştük. Bu alana yeni bir kütüphane yapılacak olması da isabetli bir karar oldu" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin hazırlanan projede hiçbir emekten kaçınmadığını ifade eden Vali Kaban'da, "Günümüzde internet ve bilgisayara dayalı sistemle sanal aleme geçmiş olsa da kitabın kendi içerisinde ayrı bir yeri vardır. Kitabın yurdu, evi de kütüphanelerdir. Kütüphaneler aynı zamanda o ilin prestijidir. Malatya'nın büyüklüğüne, tarihine, kültürüne, geçmişine yakışan bir bina, yakışan bir proje hazırlanmış. Bütün emeği geçen kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından yeni 'İl Halk Kütüphanesinin' yapımı ile ilgili protokol, Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır, İl Kültür ve Turizm Müdürü İskenderoğlu ve Vali Kaban tarafından imzalandı.

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