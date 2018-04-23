Malatya'da küçük Kevser başkan oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hacı İbrahim Işık İlk Okulu 4'üncü Sınıf öğrencisi Kevser Bucak, Okul Müdürü Hakan Takgün ve öğretmen Emine Kanmaz Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Başkanlık makamını sembolik olarak Kevser Bucak'a devretti. Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına oturan Kevser Bucak böyle bir fırsatı kendisine verdiği için Başkan Çakır'a teşekkür etti. Bucak, Malatya'nın güzel bir görünüme kavuşması için bugüne kadar yapılan çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Bucak, Malatya'yı daha ileri noktalara taşımak, Malatyalılara en güzel hizmetleri yapmak için elimden gelen gayreti göstereceğini belirterek, "Bugüne kadar yapılan hizmetleri daha da ileri noktalara taşıyacağım. Malatya’nın tanıtılması ve daha fazla turist gelmesi için çalışmalar gerçekleştireceğim. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha iyi eğitim almalarını sağlamak amacıyla okullara gerekli destek ve yardımlarda bulunacağım" dedi.

Kevser Bucak, konuşmasının ardından bazı oaire başkanlıklarını telefonla arayarak, çeşitli talimatlar verdi. Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutlayan Başkan Çakır ise "Kevser Bucak gerçekten kendini çok güzel yetiştirmiş. Kendisi için, mahallesi ve Malatya için ne yapılacağını gayet güzel bir şekilde izah etti. Çocuklarımızın bilinçli, sorumluluk sahibi olmaları, hedeflerinin olması bizleri mutlu ediyor. Böyle bilinçli nesiller yetiştirdiğimiz müddetçe şehirlerimiz ve ülkemiz daha hızlı kalkınacaktır" diye konuştu.



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