Malatya'da, Kızılay'a kan bağışı 

MALATYA Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılay'ının kan stoklarının azaldığını açıklamasının ardından, kan bağışında bulunarak kampanyaya destek oldu.

Türk Kızılayı'nın kan stoklarının düştüğünü duyurması üzerine yaptığı kan bağışı çağrısına, Malatya Büyükşehir Belediyesi personelleri kayıtsız kalmadı. Özellikle mevsim şartları nedeniyle azalan kan bağışının arttırılması ve azalan kan stoklarının istenilen seviyeye ulaşması için Türkiye genelinde başlatılan Kan Bağış Kampanyasına, Malatya Büyükşehir Belediyesi personelleri yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi, yönetimi ve çalışanları ile birlikte Beydağı Toplantı Salonu'nda kurulan kan alma ünitelerinde kan bağışında bulundu. Kan verme kampanyasına katılan Büyükşehir Belediye personelleri, Kızılay'a kan vermenin vatani bir görev olduğunu, verdikleri bir ünite kanla birkaç canın kurtulmasına vesile olabileceklerini, kan ihtiyacına küçük de olsa katkı sağladıkları için mutluluk duyduklarını ifade etti.

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