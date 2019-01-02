Malatya'da kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı

MALATYA Büyükşehir Belediyesinin koordinatörlüğünde karla mücadele çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar kapsamında kapanan 280 mahalle yolunun tamamı ulaşıma açıldı.

Kent merkezinde don olaylarına karşı tuzlama ve solisyon çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi ilçelerde ve yüksek kesimlerde ise kar küreme ve yol açma çalışmaları yapıyor. Kapanan yolların tamamını ulaşıma açan Büyükşehir Belediyesi şuana kadar 10 bin 633 kilometre karla mücadele çalışması yaptı. Tipi ve savruntu nedeniyle kapanan yollar gün içerisinden birçok defa açılıyor. 3 günde birçok acil çağrıya müdahale eden Büyükşehir Belediyesi, sağlık sorunları yaşayan birçok vatandaşa sağlık ekiplerini ulaştırdı. Doğanşehir'e bağlı Beğre Mahallesinde 5 gün önce doğan ve yüksek ateş teşhisi konulan Ayaz bebeğin imdadına da Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. Hekimhan'ın Yeşilpınar Mahallesinde kaygan zeminde düşüp ayağını kıran 64 yaşındaki Rukiye Yiğit'in imdat çağrısına ivedilikle cevap veren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı. Mahallelerde yaşanan elektrik arazılarının daha kısa sürede giderilmesi için başta TEDAŞ olmak üzere ilgili kurumların işlerini yapmaları içinde yardımcı olan Büyükşehir Belediyesi, arızaların kaynaklandığı noktalara kadar yol açma çalışmaları yaptılar.

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