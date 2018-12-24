Malatya'da 'Karanlık Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz' konferansı 

MALATYA Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Metin Külünk'ün konuşmacı olduğu 'Karanlık Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Konferansı'na katıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve Bil Genç Derneği işbirliği ile düzenlenen konferansa, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, BilGenç Derneği Genel Başkanı Ozan Bekir Yıldız, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Yalçınkaya ile AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Aday Adayı Osman Güder, dernek yetkilileri ve üyeleri katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Metin Külünk'ün dur durak bilmeden, şehir şehir gezip konferanslar düzenlediğini belirterek, "Bugün bizlerle bir arada. Kendilerine teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz'da Malatya, Ankara İstanbul'dan sonra üçüncü ayaktı. Türkiye'nin her tarafında belediyelerimiz farklı bir görev sergilediler. Belediyenin iş araçlarını askeri araç gibi kullanarak darbeye karşı sağlam bir direniş sergilediler. Malatya'da Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyesi olarak organize bir şekilde darbe girişiminin üçüncü ayağındaki çökertmeyi gerçekleştirdik. Üst rütbeli mahkûmların çoğu şu an Malatya'da" dedi.

Yeni Malatyaspor'un başarılarını tebrik ederek sözlerine başlayan Metin Külünk, Malatya kendilerinin kesişme noktası olduğunu kaydederek, "Sosyolojik özelliklerimizin rafine hale gelmesi açısından önemli yerlerden birisidir. Malatya'ya, Elazığ'a ve Sivas'a çok dikkat etmeliyiz. Malazgirt, Tatvan, Adilcevaz, Ahlat, Erciş, Van hattına da çok dikkat etmeliyiz. Bu noktalar tarihsel olarak jeopolitik merkezde varlığımızı tahkim ettiğimiz, güçlendirdiğimiz en önemli coğrafya kesitleridir. Bu nedenle Malatya sırada bir şehir değildir" diye konuştu.

'Karanlık Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Konferansı'nda Külünk, darbe tarihini, nedenlerini, coğrafyayı ele alarak izah etti. Katılımın yoğun olduğu konferans dinleyicilerden büyük alkış aldı.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×