Malatya'da kaçakçılık operasyonu

MALATYA'da polis tarafından kaçakçılık operasyonu düzenlendi, 6 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasyonlarda 675 deste kaçak sigara sarma kâğıdı, 340 kaçak Parfüm, 110 şişe kaçak şampuan, 110 kaçak nargile folyosu, 106 kilo kaçak nargile kömürü, 43 şişe El yapımı boğma rakı ve şarap ile 16 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Kaçak ürünlere el koyan polis ekiplerince yakalanan 6 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

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